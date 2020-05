D'Incecco (Lega): "Progetto di legge per sostenere l'economia dei comuni ex zone rosse per il Coronavirus"

Un progetto di legge per sostenere l'economia dei comuni dichiarati zona rossa per il Covid-19 (Coronavirus) da un'ordinanza del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

A presentarlo è stata la Lega che propone risorse pari a 200 mila euro da trasferire ai Comuni coinvolti.

I Comuni interessati in provincia di Pescara sono i seguenti:

Civitella Casanova;

Elice;

Farindola;

Montebello di Bertona;

Penne;

Picciano.

A spiegare i dettagli è il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco che è anche presidente della commissione Bilancio: «I trasferimenti sono ripartiti per l'80% in base alla popolazione residente, mentre il restante 20% è suddiviso in base ai giorni di lockdown riportati nelle ordinanze regionali;una volta che le amministrazioni ricevono il quantum provvederanno,mediante avviso pubblico,alla concessione e all'erogazione dei contributi alle imprese,micro e piccole,che sono state oggetto di misure restrittive in vigore nella zona rossa circa la risoluzione da libro dei sogni presentata dal centro sinistra, vorrei ricordare loro che il Pd è forza di governo nazionale che dovrebbe, almeno sulla carta,provvedere al reperimento dei fondi da girare ai comuni per poter realizzare i loro sogni».