Montesilvano, il 7 giugno la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco: la giunta entro fine mese

E' iniziato il toto assessore tra indiscrezioni, dubbi e poche certezze. Quello che trapela dai corridoi dei palazzi istituzionali è legato alle ripercussioni del recente risultato elettorale per quanto concerne la composizione della giunta comunale.

Saranno premiati i candidati più meritevoli e non sembrerebbe esserci spazio per figure esterne e tecnici in grado di ricoprire incarichi specifici. Usando sempre il condizionale, dovrebbero essere quattro gli assessori in forza alla Lega, due legati alla lista civica Montesilvano in Comune e uno a testa per Forza Italia e Fratelli Italia.

Una soluzione poco gradita dal gruppo Udc che rivendica una nomina in virtù del ruolo importante all'interno della coalizione di centro destra. Sui nomi, nessuno si sbilancia ufficialmente. E' certo però che le quote rosa saranno rappresentate nella giusta proporzione. Venerdì prossimo, intanto, il neo eletto sindaco riceverà l'incarico dal giudice ed avrà dieci giorni di tempo per convocare il primo consiglio comunale. A fine mese è attesa la presentazione della nuova Giunta che avverrà in concomitanza con l'insediamento di De Martinis a Palazzo di Città.