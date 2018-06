Problemi a Geriatria, chiesta la convocazione dei vertici Asl in Commissione Sanità

È stato eseguito il sopralluogo della commissione Sanità nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Pescara dopo che lo stesso è stato protagonista di un servizio del Tg5 per il sovraffollamento e i disagi vissuti dai pazienti, molti dei quali costretti a stare nei corridoi.

Dalla verifica chiesta dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli, alla quale ha partecipato il primario Emilio Francesco Simeone, ma non il direttore generale della Asl Armando Mancini che ha disertato l'incontro, è emerso come siano diverse le criticità.

Soltanto 46 posti letto a disposizione

I posti letto a disposizione delle ali nord e sud del reparto sono in totale 46 ai quali vengono aggiunti all'occorrenza altri 8, ma nella scorsa settimana i ricoverati sono stati sempre al di sopra dei 60 con una punta di 72.

I medici di Geriatria sono 10, mentre gli infermieri 30, ma di questi 6 sono con contratti interinali, 4 in part time e 25 sono con le prescrizioni ovvero hanno limitazione in merito a orari o per il rispetto della legge 104. Gli Oss, operatori socio sanitari, sono in totale 11.

«Tutti i medici del reparto compreso il primario», riferisce Pignoli, «hanno già chiesto in passato dopo sforzi un incontro con il direttore generale trovando anche un percorso da seguire per migliorare la situazione ma il direttore generale non l'ha ancora messo in atto. Il 14 giugno c'erano 70 ricoverati di cui 2 in accettazione e 14 in corridoio con in totale 9 persone tra infermieri e oss».

Tra le soluzioni che potrebbero essere attuate, e che Pignoli chiede insieme alla commissione, ci sono il ricovero non basato sull'età ma sulla sintomatologia del paziente, il trasferimento verso gli ospedali di Penne e Popoli, che dispongono di 40 e 30 posti letto e l'utilizzo dello spazio libero in altri reparti, come quello di Oculistica, che in questi giorni è semi vuoto.