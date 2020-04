Primo maggio, a Pescara il sindaco revoca i divieti per la riviera e strada parco: sì alle passeggiate

Il sindaco di Pescara Masci ha firmato l'ordinanza che revoca il divieto di transito pedonale ed in bicicletta sul lungomare e lungo la strada parco per la giornata di domani, primo maggio. Si tratta dell'ordinanza che era entrata in vigore nei giorni di Pasqua ed il 25 aprile scorso.

In pratica, le due riviere cittadine e l'ex tracciato ferroviario saranno percorribili a piedi per una passeggiata nei limiti e con le modalità previste dal decreto Conte e dai provvedimenti della Regione. Masci ha fatto sapere di aver preso questa decisione dopo aver consultato anche il dottor Parruti dell'ospedale di Pescara con l'andamento rassicurante dei contagi a Pescara.

Va sottolineato, dunque, come il primo maggio restino in vigore le prescrizioni anti-contagio contenute nei decreti dei governi nazionale e regionale; sarà quindi possibile fare camminate e stare all’aria aperta ma in prossimità della propria abitazione; non sarà consentito, come d’altronde nei giorni feriali e festivi, dar vita ad assembramenti; andranno rispettate le regole del distanziamento sociale e l’obbligo di indossare le mascherine Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco ha parlato di uno sfogo sociale dovuto per i cittadini pescaresi che hanno dimostrato senso civico durante il lockdown e che ora dovranno avviarsi verso la seconda fase dell'emergenza sanitaria, quella della responsabilità.