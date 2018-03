Di Nicola diventa senatore con il M5S: "Ringrazio gli elettori di Pescara e Chieti"

"Desidero ringraziare gli elettori del collegio Pescara-Chieti che con i loro 165.519 voti hanno deciso di riporre la propria fiducia in me, affidandomi l’onore e l’onere di rappresentare l’Abruzzo al Senato della Repubblica. Anche nella nostra regione il Movimento 5 Stelle si conferma prima forza politica. Un risultato reso possibile dal lavoro che, negli ultimi quattro anni, attivisti, consiglieri comunali e regionali hanno fatto sul territorio tra la gente. Dando voce agli ultimi, battendosi per i diritti dei cittadini, a cominciare dal lavoro, dal diritto alla salute pubblica e alla casa, contro gli sprechi e i privilegi di regime che non hanno risparmiato neppure l’Abruzzo".