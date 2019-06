Pescara, stabilita la data del primo consiglio comunale

È stata stabilita la data nella quale si terrà il primo consiglio comunale della nuova legisltura emersa dalle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio.

La prima riunione dell'assise civica dovrà tenersi lunedì prossimo, 1 luglio, come richiesto dal direttore generale dell'ente.

Il consiglio comunale, che si svolgerà di pomeriggio, dovrà approvare entro lunedì prossimo la delibera relativa al regolamento riguardante la riapertura dei termini della rottamazione delle cartelle esattoriali (che riguardano numerosi cittadini) come previsto dalla legge 27 giugno di conversione del Decreto Crescita.

L'assise civica dovrà poi eleggere il presidente del consiglio (che dovrebbe essere Marcello Antonelli della Lega) e due vice presidenti, uno dei quali spetterà alla minoranza. Poi entreranno in consiglio comunale i primi dei non eletti di Forza Italia e Fratelli d'Italia al posto degli assessori Luigi Albore Mascia e Alfredo Cremonese che hanno dovuto dimettersi. Al loro posto ci saranno Alessio Di Pasquale e Zaira Zamparelli.

Poi in consiglio si presenterà anche il sindaco Carlo Masci per la presentazione della giunta e delle linee di mandato: nella peggiore delle ipotesi ovvero senza un accordo in extremis con la Lega sarà una squadra di governo con meno di 9 assessori.