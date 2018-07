'Prima gli italiani', successo del presidio informativo di Casapound a Pescara

Buona riuscita per il presidio informativo "Prima gli italiani" tenuto ieri a partire dal primo pomeriggio da CasaPound in piazza Primo Maggio, a Pescara.

"Siamo scesi in piazza per far conoscere alla cittadinanza le nostre proposte politiche, anche in risposta alle varie sigle che, nella mattinata, erano scese in questa piazza con un sit-in a sostegno dell'immigrazione - afferma in una nota Mirko Iacomelli, responsabile cittadino del movimento - Se da una parte abbiamo chi è sceso in piazza a sostegno di politiche migratorie che vanno contro gli interessi dei cittadini italiani, noi abbiamo scelto di presentare le nostre proposte in materia di Mutuo Sociale e Reddito Nazionale di Natalità, raccogliendo numerosi consensi. In una nazione che conta ben cinque milioni di cittadini che vivono in povertà assoluta, il nostro dovere è porci a difesa degli Italiani, e stiamo a tal proposito promuovendo una serie di iniziative in vista delle prossime elezioni Regionali, cui CasaPound Italia parteciperà".