Il presidente Ater Lattanzio replica a Pettinari sulla manutenzione degli alloggi popolari: "Nessun taglio, aggiudicati già 11 cantieri"

Nessun taglio alla manutenzione ordinaria e straordinaria negli alloggi Ater, e nessun collegamento fra i fondi a disposizione per questi cantieri e l'abbattimento del Ferro di cavallo. Il presidente dell'Ater Lattanzio replica alle dichiarazioni ed alle accuse mosse dal consigliere e capogruppo al consiglio regionale del M5s Pettinari, in merito alla delibera e norma della giunta regionale appena approvata sulle case popolari.

Lattanzio evidenzia come siano già stati aggiudicati gli appalti per 11 cantieri fra Pescara e provincia, per un importo di 3,5 milioni di euro e per questo parla di strumentalizzazioni da parte di Pettinari, che vanno dai lavori in via Caduti per Servizio, via Salara Vecchia, via Rigopiano fino a Bussi, Crittoli e Cugnoli, oltre ad interventi a Civitella Casanova e Popoli.

Il presidente ribadisce che non saranno gli inquilini Ater pescaresi a dover pagare l'intervento di abbattimento del Ferro di cavallo, con la richiesta di 2,2 milioni che dovrebbe portare alla demolizione entro il 2020.