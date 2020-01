Oltre 700 mila passeggeri all'aeroporto in un anno, Febbo: "Risultato storico"

Un risultato storico, quello del superamento dei 700 mila passeggeri in un anno all'aeroporto, frutto di scelte strategiche vincenti e di atti concreti da parte della politica abruzzese. Così l'assessore regionale Febbo ha commentato i dati relativi alle presenze nello scalo aeroportuale pescarese, snocciolati oggi dal presidente della Saga Paolini.

Secondo Febbo, si chiude un anno importante che premia le scelte fatte dal governo regionale di centrodestra che ha posto al centro dello sviluppo turistico abruzzese proprio l'aeroporto, un dato ancora più importante se si pensa che per tre mesi è stato chiuso lo scalo di Linate a Milano, togliendo 26 mila passeggeri:

Per questo il dato dei 700 mila è sorprendente e ci spinge ad andare avanti puntando all’ambizioso obiettivo di 1 milione di passeggeri.

In cima alla lista figura il via libera da parte dell'Enac all'allungamento della pista con interventi per 16,3 milioni di euro aprendo l'aeroporto ai voli intercontinentali che potranno quindi essere programmati ed effettuati regolarmente. Vanno poi aggiunti due passaggi di grande rilevanza politica: l'inserimento dell'aeroporto d'Abruzzo nel nuovo piano triennale del turismo che sostituirà quello scaduto il 31 dicembre e la pubblicazione, entro gennaio 2020, del bando ad evidenza pubblica per l'incremento delle rotte aeree.

Queste le azioni messe in campo per far crescere l'aeroporto d'Abruzzo e i dati del 2019 ci dicono che la strada è quella giusta