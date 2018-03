Presentato all'Aurum "L'altro Abruzzo", la parola ai territori

Il nome del candidato presidente della Regione deve venire dal territorio, dagli abruzzesi, non da Roma. Una frase che racchiude tutto il senso del nuovo movimento che ha avuto a Pescara, nella sede dell'Aurum, il suo battesimo. Si chiama 'L'altro Abruzzo' ed è costituito da 12 liste civiche, da 'Abruzzo al Centro' di Giovanni Di Pangrazio, ad 'Azione Politica' di Gianluca Zelli, a 'L'Aquila Futura' di Roberto Santangelo a 'Pescara Liberale' di Daniele Toto.

Obiettivo: far parlare il territorio e metterlo di nuovo nelle condizioni di riaprire il dialogo con la politica. Si guarda alle prossime regionali, dopo l'elezione al Senato del presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Appuntamento elettorale (tempi ancora tutti da definire) in cui la rete delle 12 liste civiche, spiega Daniele Toto, "sarà parte attiva in un progetto politico che avrà un ruolo già alle prossime regionali".

"L'elettorato - dice Toto - ha punito i partiti perché il messaggio non si è rivelato esaustivo delle necessità dal territorio".

Frattura colmata dalle forze populiste, secondo Toto. E, alla domanda sul rischio che questa rete di liste civiche possa diventare una brutta copia del M5s in merito alle esigenze dei territori, l'esponente di Pescara Liberale risponde: