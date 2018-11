Presentato il bilancio comunale, Presutti: "Sono onorato di firmare questo atto"

L’amministrazione Alessandrini ha presentato oggi il bilancio comunale. Il documento è stato già approvato in giunta e presto verrà discusso in consiglio.

“Sono onorato di firmare un atto che raccoglie il lavoro puntuale e positivo degli uffici – ha detto l’assessore al Bilancio Marco Presutti – L’obiettivo è approvare il bilancio entro il 31 dicembre, in modo che l’anno nuovo inizi con lo strumento nella sua piena operatività. Il dato più importante è quello degli investimenti a totale vantaggio della città, perché espressi attraverso la manutenzione delle strade, il verde e i lavori pubblici per un importo pari a 16.625.180 euro”.

Soddisfatto anche il direttore generale Guido Dezio:

“L’indebitamento nel 2019 sarà pari al 100% delle entrate correnti e nel 2020 il rapporto debito entrate correnti sarà abbondantemente sotto il 100%. In linea teorica, se tutti i crediti venissero riscossi dall’Ente si libererebbero 40 milioni di euro da utilizzare liberamente per opere pubbliche, sociale, verde, scuole e servizi in genere. Continuando su questa linea nel 2020 prevediamo di poter liberare risorse per circa 10 milioni di euro, senza aumentare la pressione fiscale”.

Per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, è stata riportata a quella del 2014 ma, mentre all’epoca la percentuale della differenziata era al 30% circa, oggi è al 45%, e con gli ulteriori estendimenti in corso sarà pari a circa il 50% per febbraio-marzo 2019.