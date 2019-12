Premi Flaiano a rischio? Le rassicurazioni del sindaco Masci

I Premi Flaiano non sono a rischio cancellazione. Il sindaco di Pescara Masci interviene in merito alla questione sollevata dalla presidente dei premi, l'avvocato Tiboni, riguardante l'esclusione dell'iniziativa dalla legge di bilancio regionale approvata sabato scorso.

Il primo cittadino evidenzia l'importanza dei Premi Flaiano, un appuntamento di prestigio per la città rassicurando che i fondi saranno stanziati e dunque non è ipotizzabile alcun depotenziamento assicurando il massimo impegno:

Non sarà lasciato nulla di intentato per assicurare al «Flaiano» ogni supporto utile a garantirne la piena operatività, nel solco della tradizione e della vocazione culturale di Pescara che i Premi hanno contribuito a scrivere e a rafforzare in una dimensione internazionale.

Il mio auspicio è in realtà una certezza, in quanto ho avuto al riguardo ampie rassicurazioni dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dall’assessore alla cultura Mauro Febbo: i Premi Flaiano non solo non subiranno alcuna penalizzazione ma anzi saranno messi nelle condizioni di svolgere appieno il proprio importante e riconosciuto ruolo di primo piano nel panorama culturale nazionale e internazionale.