Potere al popolo, in piazza Sacro Cuore comizio di apertura della campagna elettorale

La lista "Potere al popolo" aprirà oggi, domenica 4 febbraio, alle ore 17,30 la sua campagna elettorale a Pescara con un comizio in Piazza Sacro Cuore. Interverranno i candidati Maurizio Acerbo, Sonia Ciarfella, Alessandro Feragalli, Franca Gallerati e Franco Cilli.

"Potere al popolo - si legge in una nota - è una lista di movimento, promossa da attivisti e militanti, costruita partendo dal basso, da una rete di assemblee territoriali in tutta Italia, che democraticamente hanno scelto anche le candidature. Abbiamo fatto il contrario dei partiti di centrodestra e centrosinistra che hanno spartito e paracadutato dall'alto sui territori le candidature. D'altronde anche nei programmi siamo alternativi a tutti i poli politici esistenti. La televisione chiama “sinistra” un ceto politico che ha fatto politiche antipopolari indistinguibili dalla destra. Noi vogliamo unire la sinistra reale, quella invisibile ai media, che vive nei conflitti sociali, nella resistenza sui luoghi di lavoro, nelle lotte, nei movimenti contro il razzismo, per la democrazia, i beni comuni, l'ambiente, la giustizia sociale, la solidarietà e la pace. La nostra non vuole essere semplicemente una lista, ma uno strumento per generare un movimento popolare che lavori per un’alternativa di società ben oltre le elezioni. Nonostante l'oscuramento mediatico siamo l'unica lista che è riuscita a raccogliere le firme per presentarsi in tutti i collegi italiani. Invitiamo la cittadinanza in piazza dove spiegheremo i nostri programmi e anche il nostro punto di vista su quello che sta accadendo in Italia e in Abruzzo".