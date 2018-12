Porto, Sospiri: "La vasca di colmata va completamente svuotata, no a mini dragaggi"

No a svuotamenti parziali della vasca di colmata del porto di Pescara, ma uno svuotamento completo da avviare entro il 31 dicembre per evitare l'aumento sensibile dei costi per la diversa classificazione dei fanghi. E soprattutto no a mini dragaggi solo per accogliere i traghetti per la Croazia, ma sistemazione dei fondali anche per la marineria.

Sono le richieste fatte da Forza Italia in regione, con il capogruppo Sospiri che interviene a margine della riunione che si è tenuta nel dipartimento rifiuti della regione per discutere dello svuotamento della vasca. Il capogruppo al consiglio regionale ricorda che lo svuotamento totale è necessario per permettere diverse operazioni di dragaggio che non siano destinate solo ai traghetti per la Croazia ma anche alla marineria che vive situazioni quotidiane di difficoltà a causa dei bassi fondali del porto.