Porto, Sospiri: "Risolto il pasticcio ereditato dalla giunta regionale D'Alfonso"

Risolto e sbloccato il pasticcio combinato dalla giunta regionale D'Alfonso sul porto di Pescara, con il comitato di Via regionale che ha espresso parere favorevole al progetto che permetterà di agire sullo scalo portuale potenziandolo e risolvendo il problema della qualità delle acque.

A parlare è il presidente del consiglio regionale Sospiri che, a differenza degli ambientalisti che hanno criticato l'approvazione, si dice soddisfatto in quanto finalmente si potrà entrare nella fase operativa per i cantieri che daranno ossigeno e vita a tutti i comparti economici che ruotano attorno al porto di Pescara:

Otto le prescrizioni impartite dal Comitato VIA “tra cui la delimitazione, con il Comune di Pescara e con il Wwf, delle aree di vegetazione predunale e delle zone di nidificazione del fratino; il divieto di posizionare sull’arenile i materiali di cantiere demoliti; l’acquisizione delle autorizzazioni per il dragaggio, ripascimento e riutilizzo dei sedimenti; l’utilizzo della viabilità comunale per il trasporto dei massi nel rispetto della mappatura acustica del Comune; il divieto di emissione di inquinanti, comprese le polveri del Pm10, nell’aria; il rilievo della linea di costa a 300 metri a nord delle opere realizzate e a sud dell’imboccatura del porto turistico; l’obbligo del riutilizzo delle sabbie accumulate per il ripascimento delle spiagge una volta completate le opere.