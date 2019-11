Porta Nuova, Parco ex Caserma Di Cocco senza illuminazione da mesi

Niente illuminazione pubblica da mesi nel parco dell'ex Caserma Di Cocco a Porta Nuova, con i cittadini ed i fruitori dell'area verde che, specialmente nei mesi autunnali ed invernali, sono costretti a lasciare la struttura già nelle prime ore del pomeriggio a causa della mancanza di luce che rende il parco di fatto inaccessibile e pericoloso. La denuncia arriva dal presidente della commissione Ambiente Petrelli che ha compiuto un sopralluogo sul posto, dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini e le segnalazioni fatte dall'ufficio verde del Comune a Pescara Energia senza ottenere alcun risultato.

Il parco, aggiunge Petrelli, non presenta grossi problemi di degrado e manutenzione, con i giochi per bambini in buone condizioni, così come gli arredi mentre alcune aree sono state transennate a scopo precauzionale per un evento che si è tenuto in questi giorni e che ora verranno comunque rimosse.

In sostanza gli impianti della pubblica illuminazione sarebbero spenti ormai da mesi, rendendo impossibile o comunque sconsigliabile entrare nell’area verde non appena scendono le luci del giorno e questo è assurdo perché il Parco ha un’area di sgambamento ampia e ben attrezzata che però nel pomeriggio, con le giornate più corte, è inevitabilmente sottoutilizzata. I cittadini hanno riferito di aver segnalato più volte tale disservizio sia al Comune che alla società Pescara Energia, senza però ottenere la soluzione del problema. E in effetti è vero che l’Ufficio Verde del Comune non solo era a conoscenza della criticità, ma ha anche confermato di aver rafforzato e sostenuto la segnalazione dei cittadini nei confronti di Pescara Energia, senza però ottenere alcun riscontro.

Petrelli ha evidenziato come tale situazione sia intollerabile, per scongiurare pericoli per i cittadini e dunque la commissione verde convocherà in Comune i vertici di Pescara Energia per fare chiarezza ed avere risposte.