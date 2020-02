Porta del Mare, Acerbo: "L'opera di Summa deve tornare in piazza 1° maggio"

L'ex consigliere comunale Maurizio Acerbo non ha dubbi: la Porta del Mare di Franco Summa deve tornare in piazza 1° maggio.

"Ho letto che la Commissione Cultura del Comune ha espresso, attraverso la sua presidente Peschi la volontà di realizzare finalmente la Porta del Mare - scrive Acerbo - Il sindaco Masci, che ho contattato nei giorni scorsi per fargli presente che si tratterebbe di un riconoscimento dovuto da parte della città, mi aveva già assicurato interesse e disponibilità per la proposta. Leggo però che si ipotizza di dare al progetto di Summa una collocazione diversa da quella originaria in piazza primo Maggio e sento il dovere di dire che si tratterebbe di un grande errore".

Acerbo, infatti, ricorda che "l'opera è stata pensata per essere collocata in un preciso luogo della nostra città come monumento storico moderno" e, di conseguenza, "non avrebbe senso collocarla altrove".