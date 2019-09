Popoli, la proposta della consigliera Combattelli: "Serve una nuova uscita autostradale"

Una nuova uscita autostradale della A25 sul territorio di Popoli, superando l'attuale casello "Bussi / Popoli" che in realtà si trova ben oltre la cittadina, collocata a metà fra questo casello e quello successivo di Sulmona - Pratola Peligna. La proposta arriva dalla consigliere comunale di "Prima Popoli" Vanessa Combattelli che sottolinea come la mancata realizzazione di un casello sul territorio di Popoli abbia influito negativamente sull'economia e lo sviluppo della città.

Secondo la consigliera, Popoli si trova di fatto isolata rispetto alle direttrici dei collegamenti pubblici per Roma e Napoli, per usufruire dei quali è necessario raggiungere Pratola o Sulmona, con conseguenze anche sul turismo:

Sarebbe molto utile anche per raggiungere la Riserva Naturale delle Sorgenti del Pescara, oggi segnalata lungo la A25 quasi in modo beffardo, non essendoci un'uscita dedicata. Questa non è altro che un'idea - e non un atto che esce fuori dagli uffici dedicati - a cui riflettiamo da tempo raccogliendo anche le diverse sensazioni dei cittadini popolesi.

È vero che un casello non è in grado di risolvere quei grandi problemi che un paese oggi vive, ma altrettanto vero è da riconoscere che aiuterebbe senz'altro nella ripresa economica di Popoli, riproponendo innanzitutto un collegamento infrastrutturale più comodo ed efficiente rispetto a quello attuale. Con la scelta intrapresa ormai mezzo secolo fa, Popoli è stata sinceramente mortificata e penalizzata, estromessa dal suo ruolo naturale di "Chiave dei Tre Abruzzi"