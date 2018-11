Popoli, consiglieri di Prima Popoli: "Il Governo non vuole salvare l'ospedale"

I consiglieri comunali di Prima Popoli Mario Lattanzio e Vanessa Combattelli attaccano il Governo per non aver ancora risolto la questione del depotenziamento dell'ospedale di Popoli ed in generale di molti ospedali dell'entroterra. I consiglieri sottolinea come sia stato presentato un emendamento da Fratelli d'Italia con il sentatore Marsilio, che su richiesta dei consiglieri di Popoli doveva essere inserito nel decreto Genova per salvaguardare gli ospedali nei comuni inseriti nel cratere sismico.

"Venne bocciato sei giorni dopo dal governo gialloverde, di cui i grillini rappresentano una consistente fetta. Gravissimo ancor di più se si pensa al Ministro della Salute, Giulia Grillo, non ci degna ancora di una risposta alla lettera - inviatale in estate, sulla condizione dell'Ospedale di Popoli. Ancora una volta le aree interne sono in realtà prese in giro, dal momento che non ci sono

proposte concrete in grado di cambiare la situazione di zone a rischio sismico e di sviluppo economico.

Ci aspettavamo potesse esserci l'accortezza di prendere in mano la delicata situazione da parte del nuovo governo, ma così sembra non essere e ciò non può che rattristarci da consiglieri comunali di una realtà che vive le difficoltà di tutto il contesto dell'entroterra"

I consiglieri annunciano di voler proseguire la battaglia per salvare l'ospedale di Popoli, ricordando ai cittadini che le opportunità di cambiamento erano presenti, ma nessuno ha voluto realmente cambiare.