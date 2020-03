La consigliera comunale di Popoli Combattelli: "Anche il nostro ospedale dev'essere in prima fila per combattere il Coronavirus"

Anche l'ospedale di Popoli dev'essere in prima linea per combattere il Coronavirus. L'appello è stato lanciato dalla consigliera comunale popolese Vanessa Combattelli, in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria negli ospedali della provincia di Pescara.

La Combattelli evidenzia come negli ultimi giorni i casi di contagio in Abruzzo siano cresciuti, con la provincia di Pescara che è la più colpita e dunque occorre attendersi un ulteriore picco nei prossimi giorni:

Come consiglieri comunali e sindaci il nostro compito è quello, ed è ovvio, di invitare la cittadinanza a stare a casa evitando quelle uscite che si potrebbero definire superflue, è essenziale responsabilizzare chiunque al fine da evitare la crescita di questi numeri.

Ma al tempo stesso occorre analizzare pragmaticamente la vicenda ed è per questa ragione se ritengo che l'Ospedale di Popoli in questa battaglia deve essere una chiave essenziale per contrastare il contagio e venire incontro agli altri presidi ospedalieri che non devono essere lasciati soli.

Serve l'aiuto di tutti, nessuno escluso, una situazione di questo tipo può essere affrontata solo se lavoriamo insieme e con strategia, a maggior ragione, conoscendo gli spazi che l'Ospedale di Popoli ha ancora da offrire, è essenziale invertire la rotta che ci vede al margine di questa operazione per riattivare i posti in rianimazione e valutare com'è possibile convertire quelli esistenzi ed inutilizzati. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'obiettivo è quello di evitare il sovraccarico dell'ospedale di Pescara per una possibile crescita esponenziale dei numeri, e per questo l'ospedale di Popoli può essere strategico riorganizzando in modo razionale ed efficiente il sistema ospedaliero di tutta la regione.