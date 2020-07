Pagnanelli esprime "massima solidarietà" al poliziotto malmenato sulla strada parco. Il consigliere comunale di centrosinistra commenta quanto accaduto ieri, con l’aggressione a un membro delle forze dell'ordine, e attacca la Lega chiedendosi "dove sono finite le soluzioni promesse dal capogruppo D’Incecco e dai suoi compagni di partito".

Per Pagnanelli tale episodio "conferma l’esistenza a Pescara di un grande problema di sicurezza pubblica per il quale l’amministrazione comunale non ha finora trovato alcuna soluzione":

"Oggi - afferma Pagnanelli - la Lega dimostra di essere il partito degli slogan e delle chiacchiere e di fatto risulta già fallito il programma sicurezza promesso dall’amministrazione comunale e rivelatosi inattuabile". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il consigliere ricorda, infine, "tutte le promesse fatte dalla Lega in materia di sicurezza durante la campagna elettorale e il consiglio straordinario svoltosi un anno fa in piazza Santa Caterina da Siena, al quale non è seguita alcuna azione migliorativa della situazione" .