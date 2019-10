Polizia municipale a Fontanelle, Pettinari: "Solo un primo passo, non risolverà il problema della sicurezza"

Un primo passo che mostra una buona volontà, ma sicuramente insufficiente per risolvere il problema della sicurezza e criminalità a Fontanelle. Il consigliere regionale del M5s Pettinari commenta l'apertura del presidio della polizia municipale voluto dall'amministrazione comunale, che per ora sarà attivo per due giorni a settimana in attesa di individuare i locali idonei per ospitare la presenza costante degli agenti.

Secondo Pettinari, dopo anni di immobilismo e di denunce mai ascoltate, finalmente si muove qualcosa anche se si tratta più di un gesto quasi simbolico, in quanto per affrontare alla radice il problema dell'illegalità occorre mettere in campo altre stategie e soprattutto uomini e mezzi delle forze di polizia, attrezzati ed addestrati a contrastare i fenomeni criminali: