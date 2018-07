Politiche sociali contro la povertà: “Mensa ed emporio punto di riferimento a Montesilvano”

«Era il 5 luglio 2017 quando inaugurammo la Casa della Solidarietà Madre Teresa di Calcutta. Un luogo di sostegno e supporto concreto ai tanti cittadini che ogni giorno vivono grandi difficoltà. In questo primo anno, sia la mensa che l’emporio, sono diventati un punto di riferimento molto importante».

A dirlo è il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, che specifica: «Nei primi 12 mesi, nella mensa sono stati erogati ben 10.104 pasti accogliendo 327 persone, mentre nell’emporio sono state assistite 197 persone».

Il 69,4% dei pasti è stato erogato a persone di nazionalità italiana, mentre il 30,6% a persone di altra nazionalità, provenienti prevalentemente dalla Romania e dal Marocco. Il 48,6% è stato erogato a uomini di nazionalità italiana, il 26,8% di nazionalità straniera; 20,8% sono le donne italiane, e 3,8% le donne straniere. Nell’emporio sono 46 gli uomini italiani assistiti, 71 le donne di nazionalità italiana; mentre per gli stranieri il numero delle donne ammonta a 68 e degli uomini a 11.

Delle 196 persone, 170 fanno riferimento a nuclei familiari, mentre 26 sono persone che vivono sole o in coabitazione con conoscenti e persone estranee alla famiglia. 126 persone, ossia il 64,8% del totale, hanno figli minori a carico. Sempre nell’ambito delle persone assistite che si sono rivolte all’emporio 55 hanno un’età compresa tra i 35 e i 44 anni; 48 tra i 45 e 54 anni; 40 tra i 25 e i 34 anni; 27 tra i 55 e i 64 anni; 11 tra i 65 e i 74 anni, 8 tra i 18 e i 24 e 7 hanno più di 75 anni.

«La Casa della Solidarietà nasce in continuità con lo splendido lavoro fatto in passato dalla parrocchia di San Giovanni Bosco - commenta don Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne - In questo primo anno di attività si sono riscontrate un'ottima sinergia con Comune e Azienda Speciale di Montesilvano e la massima serenità e armonia fra cittadini, volontari e gli accolti che quotidianamente accedono ai servizi di mensa ed emporio solidale».