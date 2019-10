Pista ciclabile in via Muzii, entro Natale il progetto di modifica della Lega

Entro due mesi sarà presentato il progetto di modifica della pista ciclabile di via Muzii, mentre a breve saranno valutate soluzioni immediate per creare varchi per realizzare una ermata bus lato nord e un'isola ecologica per i cassonetti valutando anche l'ipotesi di passare alla racolta differenziata.

Sopralluogo questa mattina della commissione sicurezza e mobilità presieduta da Armando Foschi della Lega, lungo viale Leopoldo Muzii dove si trova la contestata pista ciclabile realizzata dall'amministrazione comunale Alessandrini e duramente criticata da alcuni residenti e commercianti fin dalle prime fasi del cantiere.

Foschi ricorda come i commercianti siano stati penalizzati per quella scelta, una vera e propria mannaia che impediva ai clienti di potersi fermare per rapidi acquisti nelle attività commerciali ed ha ripercorso le tappe di quel progetto:

Che i cittadini abbiano ragione è scontato, così com’è evidente che la forte situazione di disagio non possa essere tollerata oltre, e che vadano trovati dei correttivi per una pista su cui stamattina, dalle 10.20 alle 11.20, abbiamo visto transitare solo 15 ciclisti a fronte di numeri di migliaia e migliaia di unità forniti da un’associazione, e su quei numeri, francamente, nutriamo seri dubbi. Ora, lo stesso Comitato ci ha annunciato, con Luigi D’Alberti, che sta personalmente predisponendo una proposta di modifica della pista ciclabile che prima di Natale verrà condivisa con l’amministrazione comunale e, ovviamente, con la stessa Commissione per verificarne i costi, la fattibilità, e prevedere la relativa spesa nel prossimo bilancio.

Nel frattempo, aggiunge Foschi, si valuterà la realizzazione di una fermata degli autobus sul lato nord ricavando un'asola nella pista ciclabile per consentire la salita e discesa dagli autobus, oltre alla questione dei rifiuti con la possibilità di realizzare un'isola ecologica nel marciapiede o passare alla raccolta porta a porta su tutta viale Muzii. Tutte le proposte saranno presentate all'amministrazione comunale.