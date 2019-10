Pisa ciclabile di viale Muzii, scoppia il caso sui numeri del censimento dei ciclisti

Scoppia il caso dei reali utilizzatori della pista ciclabile di viale Muzii, al centro di polemiche e che potrebbe presto essere modificata o addirittura soppressa con il nuovo progetto che la Lega intende presentare. L'associazione dei ciclisti pescaresi Fiab infatti è stata ascoltata oggi durante la seduta della commissione sicurezza e mobilità presieduta da Armando Foschi, che ha riportato dati decisamente diversi ottenuti dal conteggio e censimento effettuato dai tecnici comunali, rispetto a quelli presentati dall'associazione in occasione della Settimana Europea della Mobilità, quando la Fiab ha effettuato il censimento dei ciclisti nel tratto che da sempre è al centro del dibattito per la contrarietà espressa da molti residenti e commercianti.

Foschi ha aggiunto:

La Fiab invece nella giornata di monitoraggio aveva contato 477 passaggi. Foschi poi ha aggiunto che l'associazione ha denunciato problemi legati all'uso improprio della pista ciclabile derivanti dalla modifica in corso d'opera del progetto iniziale della pista ciclabile:

Oggi abbiamo dato giustamente voce all’Associazione Fiab ricordando che io personalmente, tra il 2000 e il 2003, da assessore alla Mobilità, ho iniziato a portare a Pescara le prime piste ciclabili, aggiudicando, al Comune di Pescara, anche un riconoscimento nazionale come città sostenibile. È però altrettanto chiaro che compito della politica è quello di mediare, di fare sintesi, in questo caso, tra le esigenze degli appassionati delle due ruote, dei pedoni, i residenti, i commercianti, e, non in ultimo, anche degli

automobilisti, operando la scelta migliore sul futuro di via Muzii