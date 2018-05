Dalla Provincia di Pescara al Comune di Bussi, riecco De Dominicis: "Corro come sindaco"

L'ex presidente della Provincia di Pescara, Pino De Dominicis, torna in campo e si candida a sindaco di Bussi sul Tirino. E' stato lui stesso a dare l'annuncio, questa mattina, sulla sua pagina Facebook.

"Carissimi concittadini - si legge nel post pubblicato da De Dominicis - desidero portarvi a conoscenza della mia candidatura alla carica di Sindaco del nostro Comune alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno. Lo faccio con grande orgoglio e senso di responsabilità. Negli ultimi mesi tantissimi ragazzi hanno deciso di mettersi in gioco al netto delle appartenenze politiche. Hanno scelto di prescindere dai rancori che troppo spesso in questi anni, hanno ostacolato il confronto sano e democratico tra opinioni diverse. Lo hanno fatto con uno spirito coinvolgente e libero. Mi è stato chiesto di condividere con loro la mia storia e la mia esperienza amministrativa alla guida della Provincia di Pescara e non nascondo di aver accettato con tanta soddisfazione perché il loro slancio ed entusiasmo determinante per la rinascita di Bussi, non venisse vanificato e mortificato inutilmente. Non ne avevo il diritto. Ho raccolto la loro idea e quella delle tante associazioni che da anni lavorano per il bene del nostro Paese e insieme a loro presenterò una lista civica dove possano convivere esperienze diverse".