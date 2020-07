Pignoli difende i tifosi biancazzurri dopo l'attacco del M5s: "Non sono teppisti"

I tifosi della curva nord del Pescara e dei club organizzati non sono teppisti. Il consigliere e capogruppo Udc del Comune Pignoli interviene dopo le polemiche e l'attacco del consigliere Lettere del M5s relativo ai danni causati alla pista ciclabile ed allo striscione strappato lasciato sul ponte del mare per i festeggiamenti relativi all'anniversario della fondazione della società di calcio, avvenuto il 4 luglio 1936.

Secondo il consigliere Pignoli, Lettere avrebbe dovuto intervenire per questioni più serie come la sicurezza nelle strade, la movida ed il lavoro fatto dai sanitari nell'ospedale di Pescara, o ancora la crisi economica causata dal Coronavirus in città.

