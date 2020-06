La denuncia del consigliere Pignoli: "Strade come piste di formula uno a Pescara Colli"

Intervenire subito con controlli e sanzioni per chi attraversa le strade dei Colli in auto o moto a forte velocità. Il consigliere e capogruppo Udc al Comune Pignoli interviene in merito al problema segnalato dai residenti dopo la diminuzione dei controlli dovuti al lockdown.

Secondo i residenti, le strade sono tornate ad essere come piste di automobilismo, sia in via Di Sotto ma anche in via Colle Innamorati e via Colle di Mezzo. Per questo, Pignoli ha scritto al comandante della polizia municipale Palestini:

Alcuni investimenti di pedoni ma anche animali, e incidenti, ripropongono in maniera grave il problema della sicurezza sia per i residenti che per le persone che devono attraversare la strada o che semplicemente si trovano a transitare con le loro auto

Il consigliere chiede il ritorno dei controlli a tappeto come in passato con posti di blocco ed autovelox, ed in caso di mancata risposta da parte del Comune i cittadini sono pronti a protestare.