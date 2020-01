Pignoli dell'Udc soddisfatto dei primi sei mesi di giunta Masci: "Strada giusta ma più fondi per il sociale"

Sei mesi positivi di governo cittadino per il centrodestra, tanto lavoro già fatto ma ancora tanto da fare, soprattutto con uno stanziamento di fondi maggiore per il sociale. Il capogruppo e consigliere Udc al Comune di Pescara Pignoli traccia un bilancio dei primi sei mesi di amministrazione Masci, nella quale l'Udc ha come rappresentante l'assessore Di Nisio.

E proprio sul lavoro fatto dall'assessore assieme allo stesso Pignoli, il consigliere di maggioranza si sofferma ricordando le iniziative già avviate fra cui tre considerate simbolo dell'attività svolta:

"L'attivazione dei punti di ascolto che, novità assoluta per il Comune di Pescara, e partiti in via sperimentale anche a livello nazionale, stanno vedendo un grande impegno con gli operatori impegnati nei quartieri periferici della città; la donazione di fondi e di doni ai piccoli degenti del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale civile e poi il cenone di fine anno, organizzato dalla Croce Rossa in collaborazione con l'assessorato della Di Nisio."

Sul fronte politico, Pignoli sottolinea la leatà alla giunta Masci e come, in alcuni casi, il voto Udc sia stato fondamentale per approvare le delibere: