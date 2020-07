Pignoli sulla mancata iscrizione della Pescara Pallanuoto al campionato: "Decenni di storia cancellati dall'inerzia della Regione"

Decenni di gloriosa storia della pallanuoto pescarese cancellati dall'inerzia e dalla gestione incerta della Regione per le Naiadi. A parlare è il consigliere e capogruppo comunale Udc Pignoli, che accoglie con amarezza la decisione della società pescarese di non iscriversi al prossimo campionato di A2, mancando delle certezze sul futuro dell'impianto sportivo.

Secondo Pignoli, si tratta di un fatto gravissimo che arriva a seguito del silenzio della Regione per stessa ammissione della società che negli anni ottanta e novanta regalò alla città uno scudetto, coppa dei campioni e coppa Len dominando di fatto il panorama pallanuotistico europeo.

Nonostante le ripetute richieste inviate all’Ente nelle ultime settimane, nessuna risposta è stata fornita alla società, come dal Pescara Pallanuoto denunciato e questo rappresenta un fatto gravissimo perché lo stato di incertezza sul futuro dell’impianto di viale Riviera Nord costringe la squadra a non iscriversi al campionato, ma poi ancora i lavoratori a vivere nell’incertezza del futuro, così come i tanti atleti delle società che si allenano alle Naiadi.