Pignoli chiede di installare le passerelle per i disabili nei tratti di spiaggia libera. Il capogruppo comunale dell’Udc invierà nelle prossime ore una lettera agli assessori Nicla Di Nisio (politiche della disabilità) e Mariarita Paoni Saccone (demanio) auspicando tale intervento nel più breve tempo possibile.

“Considerando, seppur nelle note difficoltà per l’emergenza sanitaria, l’avvio della stagione estiva, e balneare in particolare, ho voluto scrivere questa lettera ai due assessori affinché si provveda sin da subito ai lavori per le passerelle, indispensabili per l’accesso in spiaggia dei diversamente abili che, proprio per le prescrizioni previste avranno ancora più difficoltà a poter usufruire dei tratti di arenile liberi”, spiega Pignoli, minacciando "manifestazioni di protesta" se il suo appello non dovesse essere raccolto.