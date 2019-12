Pignoli attacca il M5s sulla manifestazione a Rancitelli: "Serve presenza quotidiana, no ai cortei spot"

No a manifestazioni spot, ma ad una presenza costante sul territorio, per risolvere i problemi sociali dei quartieri di periferia. Il consigliere e capogruppo Udc al Comune Pignoli interviene in merito alla manifestazione di ieri 30 novembre al "Ferro di Cavallo" organizzata dal M5s.

E proprio ai pentastellati pescaresi si rivolge l'attacco del consigliere, che ricorda come l'amministrazione comunale stia lavorando assieme alle forze dell'ordine per una riqualificazione sociale ed urbana di tutte le periferie della città, da Rancitelli a Fontanelle e San Donato.

È stata una manifestazione per pochi intimi. Altro che mobilitarsi popolate. Qualche sparuto residente, e poi solo attivisti del M5S. Non è certo un questo modo che si risolvono i problemi del Ferro di Cavallo dove, questa mattina, tanti residenti onesti sono rimasti casa. Bisogna invece lavorare quotidianamente sulle problematiche di queste zone dove il degrado deve essere superato con un controllo costante del territorio, ma anche con un'amministrazione presente come che poi come noto ha messo in campo una serie di provvedimenti che partiranno già dalla prossime proprio nei quartieri di Rancitelli e Fontanelle.

Fra i provvedimenti in arrivo, ricorda Pignoli, i punti d'ascolto decentrati a disposizione dei residenti, che fa parte di una strategia di lavoro quotidiano in tutte le zone critiche, alla presenza sul territorio del sindaco Masci per ascoltare i cittadini in questi quartieri.

Ricordiamo che alla manifestazione era intervenuta anche la donna vittima di un attentato incendiario dopo che aveva denunciato pubblicamente, in una trasmissione televisiva, l'attività di spaccio nella zona del "Ferro di Cavallo".