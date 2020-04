Pignoli invita Sebastiani a donare i soldi degli abbonamenti all'ospedale civile 'Santo Spirito'

Il capogruppo comunale dell'Udc, Massimiliano Pignoli, ha invitato il presidente della Delfino Pescara 1936, Daniele Sebastiani, a donare soldi all'ospedale civile 'Santo Spirito' di Pescara.

"Ho inviato questa mattina una lettera aperta a Sebastiani - spiega Pignoli - per chiedere di devolvere all'ospedale civile Santo Spirito i soldi che verrebbero ricavati dal rimborso agli abbonati dei ratei di abbonamento relativo alle gare casalinghe che il Pescara sarà costretto a giocare a porte chiuse o a non disputare, qualora venisse deciso nei prossimi giorni di non concludere la stagione".