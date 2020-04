Pignoli sprona Sebastiani: "In questo periodo anche il Pescara può dare il suo contributo"

Il capogruppo dell'Udc Pignoli sprona il presidente biancazzurro Sebastiani: "In questo periodo anche il Pescara può dare il suo contributo". Ecco cosa ha spiegato questa mattina Pignoli:

"Ho deciso di scrivere al presidente del Pescara per chiedere un gesto per il nostro ospedale che vede da diverse settimane medici, infermieri e personale parasanitario al lavoro per la cura dei malati di Covid 19. Ho chiesto a Sebastiani se la società biancazzurra possa, così come stanno facendo altre società, destinare i ratei degli abbonamenti dei quasi 3500 tifosi che, come me, in estate hanno sottoscritto la tessera di abbonamento, all'ospedale Spirito Santo".