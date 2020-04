La richiesta del consigliere Pignoli: "Un dirigente comunale dedicato per la fase 2 del Coronavirus"

Anche l'Udc farà la sua parte per sottoporre al sindaco di Pescara Masci le sue proposte relative alla fase 2 dell'emergenza Coronavirus, con la ripartenza che dovrebbe scattare dal 4 maggio. Lo ha fatto sapere il consigliere e capogruppo Udc Pignoli annunciando che nelle prossime ore, incontrerà il segretario cittadino Vincenzo Serraiocco, il coordinamento cittadino e

l'assessore Nicla Di Nisio, per iniziare a porre le basi per individuare quelle questioni prioritarie da sottoporre subito all'attenzione dell'amministrazione comunale.

La fase due è fondamentale per ridare slancio gradualmente all'economica cittadina ha spiegato Pignoli, aggiungendo che nessuno dovrà rimanere indietro e che si dovrà aiutare i più bisognosi e purtroppo anche i nuovi poveri che da un momento all'altro si sono ritrovati senza un reddito.

Come già avanzato nel corso della riunione che il sindaco ha tenuto con i capigruppo di maggioranza ed opposizione, riteniamo fondamentale individuare un dirigente che si occupi della fase 2 e della ripartenza, perché ho fatto presente al sindaco che non bisogna lasciare indietro nessuno a partire dalle persone bisognose che dopo la pandemia sono diventate ancora più bisognose. Per questo chiederemo di aiutare le aziende e i commercianti a riaprire, sostenendoli il più possibile, ma fra i punti fondamentali che proporremo c'è anche quelli di provvedere a implementare con risorse e personale il servizio politiche sociali comunale che diventerà uno snodo importante per tanti cittadini in difficoltà

Pignoli ritiene fondamentale la riapertura graduale dei mercati rionali ed in particolare quello di via Pepe, e la riapertura al pubblico del Comune, con formule tipo l'appuntamento o l'ingresso scaglionato.

"Oggi è il momento del lavoro e non delle polemiche, perché questa emergenza non deve avere colore politico"