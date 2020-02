Pignoli torna sulla questione della chiusura del mercato ittico: "Vogliamo risposte dalle commissioni comunali"

Avere risposte sulle responsabilità riguardanti la chiusura per una settimana del mercato ittico, avvenuta dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas e della Asl. A parlare è il consigliere e capogruppo Udc al Comune Pignoli che torna sulla vicenda, annunciando di aver protocollato la richiesta di convocazione della seduta congiunta delle commissioni Igiene e Sanità e Attività Produttive.

Pignoli ha richiesto la presenza dell'assessore e dirirgente competenti, inoltrando la richiesta per conoscenza anche al sindaco Masci, parlando di un fatto grave che ha causato danni agli operatori commerciali, che saranno presenti con una delegazione durante la seduta.

La soluzione di spostare il mercato ittico al minuto in quello all'ingrosso, oltre ad essere provvisoria, ha comunque creato dei disagi, per cui l'augurio è da una parte quello che i lavori urgenti partiti oggi nel mercato di via Lungofiume Paolucci possano concludersi come previsto, entro sette giorni, in modo da ripristinare una situazione di normalità, e dall'altra di verificare come mai si sia arrivati ad una situazione di precarietà come poi verificato dai Nas, e perché si è arrivati a questo punto dopo che nei mesi scorsi analoghe problematiche si erano verificate anche nel mercato coperto di via Dei Bastioni, chiuso anche in questo caso per problemi di natura igienico-sanitaria.