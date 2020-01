Pignoli tranquillizza il M5s sulla questione del canile: "Nessuno sfratto, si lavora per la struttura intercomunale"

Nessun sfratto per il canile e per gli ospiti a quattro zampe della struttura in via Raiale. L'assessore Di Nisio assieme al capogruppo e consigliere Udc Pignoli intervengono dopo le parole di ieri dei consiglieri comunali del M5s in merito alla situazione di confusione per il futuro del canile comunale, alla luce dell'avvio dei lavori di ampliamento e completamento della città della musica che rischierebbero di creare problemi proprio al rifugio.

Secondo Pignoli e la Di Nisio, si sta già lavorando speditamente per la realizzazione del canile intercomunale a Montesilvano, un progetto accolto favorevolmente dalle due amministrazioni per un cronoprogramma che sarà ampiamente rispettato e che sarà una sorta di esperimento della Nuova Pescara del futuro:

Quindi stiano tranquilli i consiglieri del Movimento Cinque Stelle perché il nuovo canile si farà secondo i tempi previsti, così come previsto dall' assessore Di Nisio da tempo impegnato in questo progetto, senza che i nostri amici a quattro zampe possano restare per strada, quando inizieranno i lavori per l'ampliamento della Città della Musica. Abbiamo avuto già un primo incontro con il Comune di Montesilvano e un secondo ci sarà il prossimo 30 gennaio. Siamo al lavoro in piena sinergia con la vicina Montesilvano per cui approfitto in questa occasione di ribadire quanto detto nel corso della commissione politiche sociali dove era presente anche il consigliere del M5S Sola che nel corso della commissione stessa aveva avuto parole di apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti sul nuovo canile

Ricordiamo che il M5s aveva espresso perplessità anche sul nuovo canile intercomunale definendolo un progetto ancora in fase totalmente embrionale.