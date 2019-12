Pignoli chiede lo stop ai botti di Capodanno a Pescara per tutelare cittadini e animali

No ai botti di Capodanno per tutto il periodo delle feste a Pescara. Il capogruppo e consigliere comunale Udc Pignoli ha inviato al sindaco Masci e all'assessore Di Nisio la richiesta di emanare l'ordinanza per il divieto di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici ad eccezione di chi ha regolare autorizzazione e licenza.

L'obiettivo, ha spiegato Pignoli, è quello di tutelare sia i cittadini ed i particolari i giovanissimi dai rischi dell'esplosione dei giochi pirici evitando disturbo alla quiete pubblica soprattutto nelle ore serali e notturne, e dall'altro di tutelare il mondo animale, che subisce uno stress psicofisico notevole dagli scoppi.