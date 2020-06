Il consigliere Pignoli chiede risposte per il futuro delle Naiadi: "Nuovo bando di gara per un nuovo gestore"

Un nuovo bando di gara per un nuovo gestore per salvare le Naiadi. La richiesta arriva dal consigliere comunale e capogruppo Udc al Comune Pignoli che interviene in merito alla questione del futuro della struttura sportiva, con l'attuale concessione in scadenza fra un mese e il rischio di un possibile nuovo stop delle attività.

Pignoli per protesta non ha partecipato alla seduta della commissione comunale stato riguardante proprio le Naiadi, una decisione in polemica con quanto sta accadendo spiega il consigliere che mesi fa aveva lanciato l'allarme chiedendo alla Regione una soluzione. I tre mesi ipotizzati di proroga renderebbero infatti la situazione ancora più confusa considerando che la nuova scadenza coinciderebbe con l'autunno e la ripartenza delle attività agonistiche.

È arrivato il momento di sedersi a tavolino e capire cosa si vuole fare delle Naiadi. Evidentemente la causa di tutti i mali non era la precedente gestione del gruppo Serraiocco che aveva invece riportato ai fasti di un tempo la struttura, visto che oggi, dopo la chiusura dello scorso anno per diversi mesi e quella recente per l'emergenza sanitaria, siamo di nuovo punto e a capo e a vivere in un clima di incertezza generale, senza contare anche il famoso project financing di cui tutti parlano ma di cui nulla si sa.

Alla Regione, Pignoli chiede di prendersi le sue responsabilità e l'onore di risolvere definitivamente il problema delle piscine con un nuovo bando di gara o di affidare la gestione ad altri enti per salvaguardare l'impianto.