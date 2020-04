Piero Giampietro ricorda Luis Sepulveda: "Mi dispiace davvero per la sua scomparsa"

Il consigliere comunale Piero Giampietro (Pd) ha voluto ricordare, sul suo profilo Facebook, lo scrittore cileno Luis Sepulveda, stroncato a 70 anni dal coronavirus:

"Lo so, Luis Sepulveda è stato molto di più - scrive Giampietro - Ma per me resta il gigante che ha prestato la sua voce in "Fuori Campo" dei Modena City Ramblers leggendo "Las venas abiertas de America Latina" di Eduardo Galeano. Un crossover potente che scelsi come base del mio spericolato esame di spagnolo all'università. Mi dispiace davvero per la sua scomparsa".