Piccoli comuni, Colletti (M5S): "Arrivano i finanziamenti per interventi infrastrutturali"

“Dal Governo arrivano risorse per i piccoli Comuni con popolazione fino ai 3.500 abitanti. Il provvedimento in questione ha destinato la somma di 7 milioni di euro per il finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione pubblica, per strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento di barriere architettoniche in edifici pubblici. Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità questo è un dato fondamentale”.