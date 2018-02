Piazza Muzii, la denuncia di D’Incecco: “Sfrattati gli artigiani dal mercato coperto”

“L’assessore al Commercio Cuzzi dovrà sfrattare gli artigiani legittimi assegnatari dei 23 box del mercato coperto di piazza Muzii entro le prossime due settimane. In caso contrario, ovvero se la giunta Alessandrini non approverà la delibera di revoca delle assegnazioni, sarà lo stesso dirigente al ramo a mandare avanti le assegnazioni e che il sindaco ha tenuto congelate per anni senza alcuna giustificazione. A questo punto inizia il conto alla rovescia in attesa di vedere cosa farà l’amministrazione, in realtà consapevole di essere finita in un cul de sac per il capriccio dell’assessore Cuzzi, esponendo le casse comunali a ricorsi e contenziosi da parte degli artigiani, ricorsi che lo vedranno soccombere”.