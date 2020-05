Piano Scuola per la banda ultralarga, Vacca: "Così aiutiamo le famiglie"

Riguarderà anche l'Abruzzo il Piano Scuola approvato dal Comitato nazionale per la banda ultralarga, che ha raddoppiato i fondi a disposizione per garantire in tempi brevi la connessione all'81,4% dei plessi scolastici del primo e secondo ciclo.

L'iniziativa ha l'obiettivo di supportare le famiglie degli studenti che ancora non riescono appieno a prendere parte alle lezioni on line, dovute alla didattica a distanza. Ecco cosa spiega il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera dei deputati, Gianluca Vacca:

"Oltre 400 milioni serviranno da un lato a connettere più di 32.000 plessi scolastici in Italia e dall'altro a riconoscere un voucher alle famiglie calibrato in base al reddito Isee: fino a 200 euro per la connessione che arrivano fino a 500 per le famiglie più in difficoltà, aggiungendo alla connessione la possibilità di acquistare tablet e pc".

Vacca ha poi sottolineato che questi fondi si riveleranno ancora più preziosi quando si rientrerà in classe, ossia a settembre, per permettere alle scuole di gestire adeguatamente "ogni possibile scenario che dovesse emergere dall’evoluzione del contagio".