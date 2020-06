Bolognano, Marcozzi chiede tempi certi per la bonifica di Piano d'Orta

Dopo il sopralluogo di questa mattina, Sara Marcozzi chiede tempi certi per la bonifica di Piano d'Orta di Bolognano. La capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, componente della commissione d'inchiesta su Bussi, ha partecipato stamane al sopralluogo con gli altri membri, riscontrando "la disponibilità al confronto e alla ricerca di una soluzione per la bonifica che non comporti altri 12 anni o più di attesa e che, soprattutto, sia basata su un progetto senza vizi di forma".

"Tutte le istituzioni chiamate in causa - dice Marcozzi - devono lavorare nella stessa direzione, cioè quella di arrivare finalmente ad avere tempi certi sulla bonifica. Questo è il nostro intento. Il M5S, voglio ricordare, ha depositato ben 5 esposti riguardo a tutta l'area del sin, uno dei quali riguardante nello specifico la situazione di Piano d'Orta". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marcozzi, poi, ha concluso: "Allo stato attuale ciò che sappiamo è che una sentenza del consiglio di stato individua in Edison il soggetto responsabile dell'inquinamento ed è importante che, finalmente, chi ha inquinato paghi la bonifica. Spero che tutte le istituzioni, a partire dalla giunta regionale, facciano pressioni affinché l'azienda porti in fondo il proprio dovere, senza proseguire con ricorsi e lungaggini nei tribunali".