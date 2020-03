Chiusa la ricicleria e telelavoro per i dipendenti d'ufficio: scatta il piano di riorganizzazione di Ambiente Spa per il Coronavirus

Ricicleria chiusa fino al 3 aprile, ed ancora telelavoro per i dipendenti d'ufficio e assegnazione ferie per ridurre gli assembramenti dei lavoratori, potenziamento del lavaggio ed igienizzazione delle strade ed apertura degli uffici cimiteriali con accesso controllato e previo uso di mascherina e disinfettante per le mani.

Sono le principali misure adottate dal Comune di Pescara nell'ambito dell'emergenza Coronavirus per quanto riguarda Ambiente Spa, la società che gestisce la raccolta rifiuti e pulizia delle strade, dopo il nuovo decreto del Governo. L'assessore ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori, il medico e i vertici della società per discutere delle misure da adottare:

Innanzitutto abbiamo disposto l’immediata chiusura al pubblico dei front office a Pescara e Città Sant’Angelo: uffici e Urp di Ambiente potranno però essere contattati per qualunque necessità telematicamente e telefonicamente, ai numeri 800624622 da rete fissa e 0854308284 da rete mobile, e abbiamo già disposto il potenziamento delle linee telefoniche. Poi, sino al 3 aprile resterà chiusa al pubblico la ricicleria comunale, proprio perché è difficile in quel servizio evitare il contatto non ravvicinato con l’utenza.

Restano aperti gli uffici cimiteriali ma con l’istituzione di un iter procedimentale per l’accesso del pubblico, ovvero sarà possibile entrare solo uno per volta; gli utenti dovranno fare la fila fuori dall’ufficio rispettando la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; ogni utente dovrà disinfettare le proprie mani prima di entrare e dovrà sedersi a una distanza di due metri dall’impiegato e, infine, le impiegate devono utilizzare le mascherine di protezione. In tutte le postazioni in cui è possibile abbiamo attivano il telelavoro, lo smart working, e abbiamo assegnato le ferie al fine di ridurre il numero del personale negli uffici in cui operano più impiegati.