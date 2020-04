A Pianella storno della Tari per le attività chiuse e liquidità alle imprese. Si è tenuta la prima seduta del consiglio comunale in videoconferenza e, in riferimento alle azioni amministrative, il sindaco Sandro Marinelli ha spiegato gli interventi portati all’approvazione dell'assise civica:

“In questa fase il principale problema delle imprese è rappresentato dalla liquidità, per cui abbiamo chiesto agli uffici di azionare ogni leva utile per poter abbreviare i tempi di pagamento. Ci siamo rivolti alla Cassa Depositi e Prestiti per ottenere una anticipazione di liquidità che ci consentirà di liquidare le fatture ancora inevase al 31 dicembre 2019. Le imprese creditrici del Comune riceveranno, entro maggio, liquidità per 376.000 euro”.

Attenzione particolare è stata riservata al problema della tassa sullo smaltimento dei rifiuti (Tari), come spiega l’assessore ai tributi Marco Pozzi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo confermato le tariffe previgenti senza prevedere aumenti, impegnando comunque la giunta ad adottare un provvedimento di esenzione dal pagamento della tassa per il periodo nel quale le attività commerciali hanno dovuto chiudere le loro attività. Ritarderemo la Tari fin quando possibile per evitare di gravare su famiglie e imprese proprio nella fase più delicata dell’emergenza”.