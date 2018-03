Pianella, elezioni comunali: la maggioranza del sindaco Marinelli si ricandida per un nuovo mandato

Un bilancio estremamente positivo, con oltre 12 milioni di euro di risorse finanziarie impiegate sul territorio, e la volontà di proseguire anche per i prossimi 5 anni con il progetto avviato dall'attuale maggioranza. Il sindaco di Pianella Marinelli, assieme alla giunta ed ai consiglieri di maggioranza, ha voluto tracciare un bilancio dei 5 anni di governo cittadino, in vista del prossimo appuntamento elettorale.

“Senza voler peccare di presunzione, ritengo che questa amministrazione abbia lavorato con serietà, dedizione ed attaccamento

assoluto alla cosa pubblica, dimostrando una elevata capacità di gestione, risanando le disastrate c asse c o munal i senza aumentare, anzi riducendo costantemente, tributi e tariffe rispetto al dato iniziale; unagrande abilità progettuale, portando sul territorio oltre 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici e privati(palazzo municipale, nuovo parco giochi, urbanizzazioni, prevenzione del dissesto idrogeologico, ripristinostrade franate, teatro comunale, messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico, pavimentazione esottoservizi nei centri storici, nuove aree cimiteriali, videosorveglianza, efficientamento e potenziamento

della linea di pubblica illuminazione, casette dell’acqua comunali).

Attenzione straordinaria all’ambiente (premio Legambiente comune “rifiuti free” per la raccolta differenziata, messa in sicurezza ex discarica comunale, nuovo depuratore c.da Conoscopane); serrata attività in ambito culturale, di promozione delterritorio e di tutela dei prodotti di eccellenza locale (Pianella una città per il cinema, Convivium Artis, Expo2015, museo ceramica, antico frantoio, accensione annuale albero natalizio più grande d’Abruzzo, Distretto agroalimentare di qualità regionale dell’olio d’oliva d’Abruzzo, piano olivicolo comunale).”