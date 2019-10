Pianella, discarica in un parcheggio comunale: l'assessore replica a Filippone

No a strumentalizzazioni politiche per la vicenda della discarica abusiva su un parcheggio comunale di Pianella, che ha portato ad una sanzione da parte della polizia provinciale di 6.500 euro. Ieri il consigliere d'opposizione Filippone aveva attaccato l'amministrazione comunale per la vicenda, ricordando di aver segnalato la presenza di rifiuti già nel 2014, ed ora arriva la replica dell'assessore all'ambiente Pozzi che evidenzia come già nel 2014, proprio a seguito della presenza di altri rifiuti e materiali inerti, c'era già stata un'altra bonifica:

Doveroso per l’ente predisporre la provvista economica che consente di pagare immediatamente una eventuale sanzione ridotta, altrimenti destinata a raddoppiare in caso di mancato tempestivo adempimento, per poi accertare per mezzo delle procedure istituzionali le eventuali responsabilità individuali e procedere al recupero delle somme.

Ma ciò che più sgomenta in questa vicenda è la superficialità e la modalità con la quale la questione è stata suggerita alla stampa, solo per ottenere un barlume di ribalta mediatica, ignorando il riserbo e la cautela dovute in una vicenda per la quale l’attività amministrativa degli enti preposti sul caso è tutt’ora in corso, dimostrando per l’ennesima volta la totale inadeguatezza a ricoprire un ruolo nelle istituzioni.

Pozzi ha poi evidenziato come Filippone abbia presentato in consiglio comunale una relazione nella quale afferma di essere già a conoscenza, con foto allegate, della presenza dei rifiuti senza però aver denunciato alle pubbliche autorità quella segnalazione, non adempiendo dunque al dovere di pubblico ufficiale in quanto consigliere comunale: