Pianella, aperto conto corrente di solidarietà per l'emergenza Coronavirus: versati 5.400 euro da sindaco ed assessori

Il Comune di Pianella ha attivato un conto corrente di solidarietà per l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Marinelli, evidenziando come la cittadinanza sia rimasta molto colpita dai due decessi ed in particolare quello di un 44enne. Per questo, l'amministrazione comunale si è riunita in videoconferenza con tutti i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione (solo un gruppo consiliare non ha aderito) che hanno dato piena disponibilità a collaborare. Lunedì 23 marzo è stato approvato, sempre in videoconferenza, l'atto di delibera per l'apertura di un conto denominato "Emergenza Covid19 Pianella":

“Nell’immediato futuro ci troveremo a dover dare risposte concrete e pronte alle fasce più esposte della nostra cittadinanza che avranno difficoltà, a causa della prolungata inattività, ad accedere ai beni primari quali farmaci e generi alimentari e, pertanto, facciamo appello alla consueta generosità dei pianellesi, siano essi aziende, istituzioni, associazioni, privati cittadini, in modo da costituire un fondo straordinario che non lasci nessuno indietro e confermi come la nostra collettività vanti un grado di coesione sociale in grado di affrontare in maniera solidale e collaborativa questa gravissima fase della crisi.”

Attivato anche un comitato di garanzia per vigiliare sull'impiego dei fondi e la pubblicazione di tutte le movimentazioni del conto corrente sul sito ufficiale del Comune. Sindaco ed assessori hanno già donato 5423,27 euro dagli emolumenti spettanti per la mensilità di marzo.

Chiediamo a tutti di aiutarci a diffondere il più possibile l’IBAN del conto corrente acceso preso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Bari) IBAN - IT35C0542404297000000001026, sul quale far confluire le donazioni con la causale “Donazione emergenza

Covid-19 Comune di Pianella”, in modo da poter beneficiare anche delle detrazioni previste dal decreto