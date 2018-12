Pianella, bocciata la mozione sulla street art: parla il sindaco Marinelli

Il primo cittadino di Pianella Marinelli, interviene a margine della bocciatura da parte del consiglio comunale della mozione riguardante il regolamento sulla street art e sui murales. Marinelli in particolare attacca il gruppo d'opposizione "Vivere Pianella" parlando di dichiarazioni fuorvianti rispetto al tema, considerando che da 2 anni l'amministrazione comunale ha avviato un percorso nell'ambito del "Convivium Artis" con diversi artisti che hanno già realizzato opere pregievoli donate alla città.

"Mi sono personalmente adoperato per cercare di supplire all’inevitabile difficoltà che i consiglieri che siedono per la prima volta nell’assise civica scontano: dapprima spiegando loro che non si poteva rimuovere il capogruppo eletto come candidato sindaco; poi evitando la declaratoria di inammissibilità per una mozione che invadeva le competenze della giunta ed infine offrendo di costruire

insieme un progetto sulla street art che fosse aderente alla realtà comunale locale e non semplicemente un copia-incolla preso da comuni dalle caratteristiche totalmente difformi dalle nostre, ma evidentemente prevale lo spirito polemico su quello costruttivo e ne prendiamo atto”.